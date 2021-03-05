شيخ الأزهر يعلق على زيارة البابا فرنسيس إلى بغداد

رحب شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، اليوم الجمعة، بزيارة البابا فرنسيس إلى بغداد، وهي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق.

وقال الطيب في تغريدة بحسابه على تويتر: "زيارة أخي البابا فرنسيس التاريخية والشجاعة للعراق العزيز تحمل رسالة سلام وتضامن ودعم لكل الشعب العراقي. أدعو الله له بالتوفيق، وأن تحقق هذه الرحلة الثمرات المأمولة على طريق الأخوة الإنسانية".

— أحمد الطيب (@alimamaltayeb) March 5, 2021

وعشية الزيارة، أعلن البابا فرنسيس، في رسالة خاصة إلى العراقيين، أنه سيأتي إلى أرضهم المباركة والجريحة كحاج سلام ورجاء، بما في ذلك الدعاء إلى الله من أجل المغفرة والمصالحة بعد سنوات عديدة من الحرب والإرهاب.

وسيقوم البابا خلال رحلته الدولية الثالثة والثلاثين، والتي ستستمر حتى 8 آذار/ مارس، بزيارة بغداد والنجف ووادي أور ومدن أربيل والموصل وكركوك. ويتضمن برنامج الزيارة أربع خطب بابوية وخطبتين وصلاة على ضحايا الحرب.