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    بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021

    مصر... 1141 مواطن تلقوا اللقاح في اليوم الأول للتطعيم ضد كورونا

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
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    قالت الدكتورة هالة وزيرة الصحة المصرية، إن 1141 مصري تلقوا اللقاح في اليوم الأول من تطعيم الفئات المستهدفة في هذه المرحلة.

    وبحسب بيان من وزارة الصحة المصرية نشره موقع "مصراوي" أعلنت الوزيرة عن تلقي 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك في اليوم الأول من بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين.

    وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد
    © REUTERS / Nariman El-Mofty
    ​ وزيرة الصحة المصرية: 45 ألف شخص تقدموا لأخذ لقاح كورونا خلال 12 ساعة

    وكانت مصر قد بدأت أمس الخميس المرحلة الأولى من تطعيم الفئات المستهدفة بها وهي كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

    وفي تصريحات صحفية أكد خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تخصيص 40 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها.

    وعن توزيع المراكز قال مجاهد تم تخصيص 3 مراكز بمحافظة القاهرة وهي مركز طبي النزهة، مركز طبي القطامية، مركز طبي الزهور بحي الأسمرات، و4 مراكز بـ محافظة الجيزة، وهي مركز فاكسيرا، مركز صحة ميت عقبة، المركز الطبي بشرق اليوم بإدارة أكتوبر، والمركز المتميز بالأخصاص، و3 مراكز بمحافظة الإسكندرية وهي المركز الإفريقي لصحة المرأة، مركز صحة أسرة العمراوي، مركز صحة أسرة المفروزة.

    كما تم تخصيص مركزين بمحافظة القليوبية مستشفى معهد ناصر، ومستشفى كفر شكر، وفي الجيزة تم تخصيص مركزين هما المعهد القومي للقلب بدمنهور، مستشفى دنشال التعليمي، و4 مراكز بمحافظة أسيوط، هي مسشفى الإيمان العام، مركز صحة الوليدية، الوحدة الصحية بني زيد بوق، الوحدة الصحية نزلة باكور، ومركزين بمحافظة الوادي الجديد هما مركز طبي الخارجة، ومركز طبي الداخلة.

    وأشار "مجاهد" إلى أنه تم تخصيص مجمع الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفى النصر بمحافظة بورسعيد، ومستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء، ومستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، ومستشفى حميات منوف بمحافظة المنوفية، ومعهد كبد المحلة بمحافظة الغربية، ومستشفى قلين الجديدة بمحافظة كفر الشيخ، ومستشفى القلب بمحافظة مرسى مطروح، ومركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة دمياط، ومستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، والمركز الطبي بكيمان فارس بمحافظة بني سويف، ووحدة طب أسرة مبارك بمحافظة السويس، ومستشفى سمالوط النموذجي بمحافظة المنيا، ومركز رعاية طفل شرق بمحافظة سوهاج، ومركز صحة ثاني الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومركز صحة الأسرة المشروع الأوروبي بمحافظة قنا، ومستشفى حميات الأقصر بمحافظة الأقصر، ومستشفى صدر أسوان بمحافظة بأسوان، ووحدة صحة الأسرة بالأحياء بمحافظة البحر الأحمر.

    جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا، وذلك من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني،www.egcovac.mohp.gov.eg ، ثم يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

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