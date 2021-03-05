التحالف يعترض طائرة مسيرة خامسة استهدفت السعودية

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، اعتراض طائرة مسيرة خامسة أطلقها القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" تجاه مدينة خميس مشيط، اليوم الجمعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان، أنه تم اعتراض وتدمير 5 خمس طائرات دون طيار صباح ومساء اليوم الجمعة، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

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قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة. https://t.co/hKzkMw8JuB#واس_عام pic.twitter.com/8EKHbAvD3d — واس العام (@SPAregions) March 5, 2021

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.