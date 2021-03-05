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    نواكشوط، موريتانيا

    موريتانيا تمنح سفير السودان بنواكشوط وسام الاستحقاق الوطني

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    منح وزير العدل الموريتاني بصفته وزير الخارجية المناوب، محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، باسم رئيس بلاده، السفير السوداني بنواكشوط، بلال قسم الله الصديق، وسام الاستحقاق الوطني الموريتاني، أمس الخميس.

    وأفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، صباح اليوم الجمعة، أنه تم منح قسم الله الصديق، وسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله (2016 – 2021) في موريتانيا، كسفير لبلاده. 

    الرئيس الموريتاني ولد الغزواني
    © AFP 2021 / LUDOVIC MARIN
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    وذكرت أن وزير الخارجية الموريتاني قد منح السفير السوداني وسام الاستحقاق الوطني، بمقر الوزارة في نواكشوط، أمس الخميس.

    وجرت مراسم التوشيح بحضور أعضاء بعثة السفارة السودانية بنواكشوط، وحضور الوكيل بالإنابة لوزارة الخارجية الموريتانية السفير محمد حاشي ولد خطاب، وكبار منسوبيها.  

    وأكدت الخارجية الموريتانية أن منحها هذا الوشاح الرفيع للسفير بلال، يأتي تقديراً لجهوده التي بذلها ممثلا لجمهورية السودان في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.  

    وعبر السفير بلال قسم الله الصديق عن تشرفه بوسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني الموريتاني، مؤكدا خالص شكره إزاء الرعاية السامية للعلاقات الثنائية التي يوليها الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، ومؤسسات الدولة الرسمية والشعبية.

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