متحدث عسكري: هجوم جوي كبير على أهداف مهمة وحساسة داخل السعودية

قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، أن الجماعة شنت هجوما جويا كبيرا على أهداف مهمة وحساسة داخل المملكة العربية السعودية.

وأوضح سريع عبر حسابه في تويتر، أن الجماعة شنت ظهر اليوم "هجوما جويا كبيرا" بواسطة خمس طائرات مسيرة من نوع "قاصف 2K" على "عدد من الأهداف الهامة والحساسة" في قاعدة الملك خالد الجوية الواقعة في خميس مشيط.

مجددا سلاح الجو المسير يتمكن بفضل الله من استهداف مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار ابها الدولي فجر اليوم بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله

يأتي هذا الاستهداف ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على شعبنا العظيم — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 5, 2021

وقال إن الهجوم حقق إصابات دقيقة.

وأكد سريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على "تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على شعبنا العظيم"، على حد قوله.

وكان التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أعلن اعتراض وتدمير 5 خمس طائرات دون طيار صباح ومساء اليوم الجمعة، مشددا على أن "جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".