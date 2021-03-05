بابا الفاتيكان يصل إلى كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد

وصل الحبر الأعظم بابا الفاتيكان فرنسيس، عصر اليوم الجمعة، إلى كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك، التي حصلت فيها الجريمة البشعة على يد الإرهابيين في منطقة الكرادة وسط بغداد.