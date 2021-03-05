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    بابا الفاتيكان يصل كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد، العراق 5 مارس 2021

    البابا فرنسيس... 9 أعوام من صناعة التاريخ في الشرق الأوسط

    © REUTERS / REUTERS TV
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    شكلت زيارة بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، التاريخية إلى العراق، نقلة كبيرة في بلد عانى من ويلات الحروب والإرهاب، ودولة تعتبر موطنا لأعرق وأقدم مسحيي الشرق الأوسط.

    ولكن تلك الزيارة لتلك الأرض التي عانت لأعوام كثيرة، بحسب وصف البابا فرنسيس، كانت نقطة في بحر إنجازات البابا في الشرق الأوسط، خلال التسعة أعوام الأخيرة، التي ترأس فيها الكرسي الباباوي عام 2013.

    وشهد بابا الفاتيكان منذ توليه الكرسي الباباوي في أعوامه الأولى على زيارة الشرق الأوسط.

    بابا الفاتيكان يصل كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد، العراق 5 مارس 2021
    © REUTERS / REUTERS TV
    بابا الفاتيكان يصل إلى كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد

    وجاءت قائمة زيارات البابا فرنسيس إلى الشرق الأوسط، بحسب ما أورده موقع الفاتيكان الرسمي، على النحو التالي:

    1- 24 – 26 مايو/أيار 2014 – الأردن وفلسطين وإسرائيل:

    كانت زيارة فرنسيس الأول الأولى تلك المنطقة المشتعلة، بمثابة رسالة قوية إلى أهمية حل القضية الفلسطينية بالنسبة للعالم أجمع.

    وزار البابا خلال رحلته العاصمة عمان وبيت لحم والقدس، والتقى خلالها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليؤكد أن الفاتيكان تقف على مسافة واحدة من الجميع، وكل ما ترغب فيه هو حل القضية.

    2- 28 و29 أبريل/نيسان 2017 – مصر:

    بناء على دعوة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أجرى بابا الفاتيكان زيارته الأولى إلى مصر، زيارة وصف خلالها فرانسيس الأول بأنه "رسول السلام"، حيث التقى خلال زيارته بالرئيس المصري وشيخ الأزهر والبطريرك القبطي الأرثوذوكسي، البابا تواضروس الأول.

    ووقع الباباوين خلال تلك الزيارة "وثيقة تاريخية"، والتي تتضمن إعلانا مشتركا بـ"عدم تكرار المعمودية التي تم إجراؤها في أي من كنيستنا لأي شخص يرغب في الانضمام إلى الآخر ".

    واشترك البابا فرنسيس، مع البابا تواضروس، مع البطريرك المسكوني برثلماوس الأول، في صلاة مسكونية تاريخية بكنيسة القديس بطرس والقديس بولس، التي تم قصفها من قبل الإرهابيين في 11 ديسمبر/كانون الأول 2016، ثم أقام قداسا جماهيريا حضره قرابة 15 ألف شخص في إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

    3- 3 – 5 فبراير/شباط 2019 – الإمارات العربية المتحدة

    وصفت تلك الزيارة بأنها زيارة تاريخية استثنائية، لأنه كان أول بابا يخطو بقدمه أرض دول الخليج العربي، لحضور الاجتماع الدولي بين الأديان تحت مسمى "الأخوة الإنسانية" في أبو ظبي.

    وحضر البابا فرنسيس عدد من اللقاءات التاريخية والاستثنائية مع قادة الإمارات وشيخ الأزهر وعدد من القادة الإسلاميين، لكن كان أبرزها إقامته قداسا أمام 180 ألف شخص في مدينة زايد الرياضية.

    4- 30 – 31 مارس/آذار 2019 – المغرب:

    لم يمر سوى أيام قليلة على زيارته التاريخية إلى الإمارات حتى عاد البابا فرنسيس إلى الشرق الأوسط، بزيارة إلى المملكة المغربية، التي زار فيها مدينتي الرباط وتمارة، في زيارة هدفها نبذ التطرف والتعصب الديني.

    بابا الفاتيكان يصل كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد، العراق 5 مارس 2021
    © REUTERS / REUTERS TV
    رقصات من التراث الشعبي العراقي في استقبال البابا فرنسيس... فيديو

    ووقع البابا والعاهل المغربي إعلانا مشتركا يدعو إلى الاعتراف بـ "مدينة القدس كمدينة مقدسة والحفاظ عليها من أي عمليات تخريب، وعدم أحقية إسرائيل إعلانها القدس عاصمة له، وأن تكون المدينة مكان يتمتع فيه اليهود والمسيحيون والمسلمون جميعا بالحرية الكاملة للوصول إلى كل مقدساتهم".

    5- 5 – 8 مارس/آذار 2021 – العراق:

    واهتم البابا فرنسيس عند إعلانه زيارة العراق على أن تكون زيارته "رسالة صمود" إلى مسيحيي العراق، الذين يعتبرون من أقدم وأعرق المسيحيين في المنطقة، والذين واجهوا تحديات كبرى، بحسب قوله.

    وقرر البابا فرنسيس، خلال رحلته أن يزور العاصمة بغداد، ثم سهل أور (مسقط رأس النبي إبراهيم)، ومدينة أربيل، ومدينتي الموصل وقراقوش في سهل نينوى.

    هكذا تغير تعداد المواطنين المسيحيين في العراق خلال 100 عام
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    هكذا تغير تعداد المواطنين المسيحيين في العراق خلال 100 عام

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