مصر: نعرب عن بالغ الاستنكار للهجمات الحوثية على السعودية

أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجمات المتواصلة التي تشنها جماعة "أنصار الله"، تجاه السعودية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بفيسبوك: "أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم ٥ مارس/آذار الجاري، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي في تصعيدها وهجماتها الإرهابية الموجهة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الهجمات: "كان من آخرها إطلاق صاروخ بالستي وعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار باتجاه المناطق الجنوبية بالمملكة؛ والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح".

وأضاف البيان: "تشدّد مصر مُجددًا على رفضها الكامل لهذه الأعمال العدائية الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين بالشقيقة السعودية، وما تُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ومن تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن".

كما جددت التأكيد على موقفها الثابت الداعم للمملكة، وعلى الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن.

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله".