جريمة مروعة... سعودي يمطر مصريين بوابل من الرصاص ويقتل أحدهما

أمطر مواطن سعودي الجنسية مصريين بوابل من النيران، اليوم الجمعة.

وحسب "موقع إرم نيوز"، فقد أطلق المواطن السعودي النيران على مصريين اثنين من محافظة المنيا جنوب القاهرة.

وقال مصدر لموقع "إرم نيوز" إن المواطن السعودي قتل أحد الشابين، بينما تعرض الثاني لإصابات خطيرة، وتم نقله إلى العناية المركزة.

وتم إطلاق خمسة أعيرة نارية على المصري الذي قتل، أما الثاني المصاب فقد تلقى 3 طقات نارية.

وألقت قوات الأمن السعودية القبض على الجاني بعد هروبه من موقع الحادث.