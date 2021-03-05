تسجيل
19:09 GMT05 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ملك الأردن عبدالله الثاني برفقة ابنه ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني خلال تفقدهما لحرس الشرف لدى وصولهما لحضور جلسة عادية ي البرلمان بعمان، الأردن 12 نوفمبر/ كانون الأول 2017

    ولي العهد الأردني: الملك حازم في الظروف الصعبة وعطوف في الظروف الإنسانية

    © AFP 2021 / Khalil Mazraawi
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103273/88/1032738889_0:188:2971:1860_1199x675_80_0_0_b6c3246366bf33c757be3ca4ca9e3e32.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202103051048287514-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/

    تحتفل المملكة الأردنية، اليوم الجمعة، بمرور 100 سنة على تعريب قيادة الجيش، وبهذه المناسبة حل ولي العهد الأردني،  الحسين بن عبد الله الثاني، ضيفا على التلفزيون الوطني وتحدث من خلاله عن تاريخ بلاده ودور القوات العسكرية في حماية الشعب والدولة.

    وقال ولي العهد، الحسين: "إن اليوم، هو يوم تاريخي في مسيرة الدولة الأردنية، وهذا إنجاز يحسب لجدي الحسين رحمه الله، الذي ورّثنا حب العسكرية"، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية للتلفزيون الوطني الأردني.

    وأضاف ولي العهد الحسين: "تعريب قيادة الجيش العربي مناسبة تاريخية في مسيرة الدولة، وتحسب لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال".

    وتابع: "نحتفل هذا العام بمئوية الدولة الأردنية، والأردن صمد في منطقة ملتهبة بفضل إيماننا كشعب وقيادة بالبلد".

    وفي إجابة منه لمقدم البرنامج، قال الحسين: "في الجيش، أنا لست "ولي عهد"، أنا ملازم أول كباقي زملائي من الضباط، وسعيد جدا بإطلاق برنامج "رفاق السلاح" لأنّه يلامس حياة إخواننا الذين خدموا في القوات المسلحة، والبرنامج أولوية بالنسبة لجلالة الملك".
    وتحدث الحسين عن والده الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وقال: "إن جلالة الملك، عسكري قبل كل شيء، وخدم فترة طويلة في الجيش العربي وتسلسل بالرتب والمواقع القيادية حتى أصبح قائداً للعمليات الخاصة برتبة لواء".

    وتابع: "عندما أرافق جلالة الملك، أرى كيف تتغيّر ملامحه عندما يلتقي الذين خدموا معه وأشعر بمدى سعادته عندما يسترجع ذكرياته معهم".

    كما أشار إلى "أن والده يتمتع بصفتي الحزم والعطف معا، وقال: "إنني أرى دائماً كيف يكون جلالة الملك حازماً بالظروف الصعبة، وعطوف في المواقف الإنسانية، ويتخذ القرارات اللازمة بوقتها المناسب، وأنا محظوظ بالتعلم منه".

    ومن جهته، ثمن ولي العهد الحسين جهود العاملين بالقطاعات العسكرية والطبية في مواجهة وباء "كورونا"، وتوجه إليهم بكلمة شكر"نحيي ونعتز بجميع العاملين في مكافحة وباء كورونا ورحم الله الذين توفوا من أهلنا، وحمى الله الجميع".

    وقال: "إن أزمة كورونا جديدة على العالم، ولا أحد كان يعلم شكل العدو الذي نواجهه، وللأسف، الكثير من العائلات فقدوا أشخاصاً غاليين عليهم، عدا عن الإغلاقات والإصابات التي أثرت على أرزاق الناس والاقتصاد".

    كما دعا الحسين أبناء بلده إلى العمل بيد واحدة والتعاون لتجاوز أي ظرف يطرأ على البلاد.

    كما تحدث  الحسين، عن القضية الفلسطينية،  وقال: "إن القضية الفلسطينيةهي قضيتنا المركزية، والقدس قضية شخصية بالنسبة للهاشميين، وخط أحمر عند كل أردني"، مضيفا: "رؤية الأردن واضحة، وهي حماية مصالحه الاستراتيجية، ومواقفنا ثابتة من القضايا العربية وخصوصا القضية الفلسطينية".

    ومن جهته، أكد الحسين "بأن المواطن هو الاعتبار الوحيد لأي مسؤول، وليس لدينا الوقت والصبر لأية اعتبارات ثانية"، مضيفا: "بلدنا زاخر بالقدرات البشرية، وهو متحف من الشمال للجنوب ولدينا طاقة إبداعية هائلة، ونمتلك جميع المكونات الأساسية للتقدم".

    كما أشار ولي العهد الحسين إلى "أن توفر اللقاح سيساعدنا على التعافي تدريجياً، وعلينا أن نأخذ بالأسباب ونسجل لأخذ اللقاح حتى نتعافى من أثر أزمة فيروس"كورونا" المستجد".

    انظر أيضا:

    هل الحصول على لقاح كورونا في نهار رمضان يُفطر؟
    الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوة جديدة بشأن اللاجئين السوريين
    الأردن يعلق على استهداف "أنصار الله" لمناطق مدنية في السعودية
    الكلمات الدلالية:
    القوات المسلحة, ولي العهد, الأردن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مراسم استقبال البابا فرانسيس بحضور رئيس وزراء العراق مصطفي الكاظمي في بغداد، العراق 5 مارس 2021
    البابا فرنسيس في قلب العراق
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    هكذا تغير تعداد المواطنين المسيحيين في العراق خلال 100 عام
    هكذا تغير تعداد المواطنين المسيحيين في العراق خلال 100 عام
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك