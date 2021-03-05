كاشفة تفاصيل الجريمة... مصر ترد على مقتل مواطن بوابل من النيران في السعودية

علقت مصر، مساء الجمعة، على مقتل أحد مواطنيها وإصابة آخر بوابل من الرصاص أطلقه مواطن سعودي تجاههما في المملكة.

وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم عبيد إنها تتابع مع السفارة والقنصلية المصرية في السعودية التحقيقات في حادث مقتل مواطن مصري بأعيرة نارية، بحسب بيان للوزارة.

وأضافت أنها تتابع جميع التفاصيل القانونية من تحقيقات أولية، بالإضافة إلى متابعة الحالة الطبية للمواطن المصاب حيث استقرت حالته وتم نقله إلى مستشفى شميس في الرياض.

وأوضحت الوزيرة أن السلطات السعودية قامت بالقبض على المتهم بقتل المواطن المصري وإصابة ابن أخيه، حيث يخضع المتهم الآن للتحقيقات.

وأكدت أنه سيتم متابعة نقل جثمان المتوفى عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة ثقتها في سير التحقيقات والإجراءات القانونية في المملكة.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات الأولية في الرياض كشفت أن الحادث وقع نتيجة خلاف بين مواطن سعودي (مطلق النار) وبين المجني عليه وابن شقيقه، حول نقل حمولة خضروات.

وأوضح أن القتيل هو عشري محمد حسن والمصاب (ابن أخيه) حسين سامي محمد حسن وهما من قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة بمحافظة المنيا جنوبي مصر، مشيرا إلى أن الوزيرة تقدمت بخالص العزاء إلى أسرة الضحية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أمطر مواطن سعودي الجنسية مصريين اثنين بوابل من النيران.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصدر لم يسمه أنه تم إطلاق خمسة أعيرة نارية على المصري الذي قتل، أما الثاني المصاب فقد تلقى 3 طقات نارية.