التحالف العربي يعلن تدمير طائرتين مسيرتين ملغومتين أطلقهما "الحوثيون" تجاه جازان وخميس مشيط

أعلن التحالف بقيادة السعودية، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة، أنه أحبط ودمر طائرتين مسيرتين ملغومتين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تجاه جازان وخميس مشيط.