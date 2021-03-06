وزير مصري سابق يكشف "الدوافع الخفية" لأزمة سد النهضة

قال وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، إن الأزمة المتعلقة بسد النهضة بين بلاده وإثيوبيا، هي أزمة سياسية وليست فنية.

وأشار الوزير الأسبق خلال لقاء مع تلفزيون "العربية" إلى أن بريطانيا (القوى الاستعمارية السابقة في المنطقة) شرعت في بناء سد سنار السوداني بعد استقلال مصر، وهو ما أثر سلبا على زراعة القطن في بلاده لتزدهر في السودان.

وأضاف أن

هناك توجها إسرائيليا قويا في منطقة حوض النيل، في الوقت الذي تعتبر فيه إثيوبيا أنها من "سلالة بني إسرائيل لانحدارها من نسل يهوذا"، على حد قوله.

وأردف بالقول إن بعض الدول تسعى إلى تحجيم قدرات مصر وتقليص مواردها المائية، مضيفا أن القاهرة أخطأت عند قبولها بالتفاوض على إعادة تقسيم مياه النيل.

ويرى علام أن "بعض" دول حوض النيل، لا سيما إثيوبيا، توارثت من الاستعمار سياسة العصا والجزرة، وذلك عبر التحكم في مياه نهر النيل.