فيديو يثير ضجة في السعودية... "مفاجأة مخفية" كشفتها سلطة العاصمة

بينما كانت الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية تنفذ حملة ميدانية ضمن نطاق بلدية شمال العاصمة، عثرت على مفاجأة صادمة.

كانت المفاجأة التي ضبطها مراقبو أمانة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية مصنع خمور، عثروا فيه على 92 برميلا مهيأة لتصنيع الخمور، وألف عبوة معبأة بالمسكرات مجهزة للبيع، فيما تمت إبادتها وحرقها.

92 برميلاً مهيأة لتصنيع الخمور و1,000 عبوة معبأة بالمسكرات في قبضة مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض ضمن حملة ميدانية شمال العاصمة بالتعاون مع الجهات الأمنية.. pic.twitter.com/X0fTNfy0bP — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) March 5, 2021

وأظهر مقطع فيديو إخفاء المصنع في أحد الأودية، ووجود المواد التي يتم تصنيع الخمور بها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أثار استطلاع رأي طرحه حساب "استطلاعات السعودية"، عبر تويتر، بشأن السماح ببيع المشروبات الكحولية في المملكة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن إدارة هذه الحساب.

#استطلاع_الأسبوع



ما رأيك بالسماح ببيع المشروبات الكحولية في المملكة من خلال الأسواق الحرة في المطارات الدولية فقط ؟ — استطلاع السعودية (@p_referendum) June 28, 2020

وجاء في الاستطلاع الذي نشره الحساب: "ما رأيك بالسماح ببيع المشروبات الكحولية في المملكة من خلال الأسواق الحرة في المطارات الدولية فقط؟" وكانت نتيجة المؤيدين كبيرة ومقاربة لنسبة غير المؤيدين.

وأعرب مغردون سعوديون، عن غضبهم من فكرة طرح سؤال كهذا في بلد مسلم يحرم كل ما له صلة بالمشروبات الكحولية، فضلا عن رعاية هذا البلد للحرمين الشريفين، وخصوصية الأمر.