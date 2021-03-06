الصحة المصرية: بلادنا خالية من سلالات كورونا الجديدة

أكد محمد حساني مساعد وزيرة الصحة المصرية أن بلاده خالية من سلالات فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في عدة دول من العالم.

وبحسب صحيفة أخبار اليوم الحكومية فقد نفى حساني وصول تلك السلالات إلى مصر، مشددا على أنهم قد أجروا تحاليل تؤكد عدم وجودها.

وقال حساني إن وزارة الصحة المصرية أجرت نحو 290 تحليل "تسلسل جيني" في معاملها خلال الفترة الماضية، وجاءت النتائج "سلبية" للسلالة التي كان بداية ظهورها في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.

وقال: "الوزارة تتابع باستمرار تحاليل الحالات المصابة بكورونا داخل معاملها المركزية، لرصد التحورات والتغيرات التي قد تطرأ على الفيروس".

وفي تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية" نفى محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في وزارة الصحة المصرية، أن يكون قد تم رصد أي حالة مصابة بالسلالة الجديدة لكورونا في مصر حتى الآن.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بأبحاث لدراسة التغيّر الجيني لكورونا، ولم يثبت ظهور تلك السلالة الجديدة بعد.

وبحسب المسؤول المصري فقد تضمنت التحاليل التي أجرتها الصحة المصرية، عينات من مسافرين وصلوا إلى البلاد خلال الشهرين الأخيرين، خاصة لمن ظهرت عليهم أعراض الإصابة بكورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا قد ظهرت منه نسخ عديدة، منها ما ظهر في بريطانيا وجنوب أفريقيا، ثم ما تحور بعدها وظهر في البرازيل، ليؤكد الخبراء أنه النسخة الأكثر شراسة من الفيروس حتى الآن.

ووفق تأكيدات وزارة الصحة المصرية فلم تظهر النسخة البرازيلية من الفيروس في مصر إلى الآن.