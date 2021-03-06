الجيش اللبناني يعلن عن عمليات دهم ينفذها في بعلبك وتبادل لإطلاق نار

قالت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني إن قوات تابعة له قامت بتنفيذ عمليات دهم في مدينة بعلبك، شهدت تبادلا لإطلاق نار مع مطلوبين.

وبحسب ما نشره الجيش اللبناني على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد أعلنت ​قيادة الجيش عن "​عمليات دهم​ ينفذها الجيش في منطقة ​الشراونة​ – بعلبك، حيث وقع تبادل لإطلاق نار​ مع مطلوبين".

وكانت معلومات صحفية قد أكدت أن حي الشراونة في مدينة بعلبك شهد تبادلا لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الجيش اللبناني ومطلوبين.

عمليات دهم ينفدها الجيش في منطقة الشراونة -بعلبك وتبادل لاطلاق نار مع مطلوبين#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/9LQTX2mdov — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 6, 2021

وكانت قوة من الجيش اللبناني قد قامت بتعقب وملاحقة المطلوبين فيما تساقط الرصاص الطائش في أرجاء مدينة بعلبك نتيجة الاشتباكات.