وكالة: 90 قتيلا على الأقل في معارك عنيفة بين قوات حكومية و"أنصار الله" في مأرب

أوقعت معارك عنيفة بين القوات اليمنية الحكومية وجماعة "أنصار الله" في مأرب في شمال اليمن 90 قتيلا من الطرفين في 24 ساعة.

وبدأت القوات التابعة للجماعة اليمنية هجوما في بداية فبراير/شباط اتجاه مأرب، آخر معقل للقوات الحكومية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية في شمال البلاد.

وقالت مصادر عسكرية لوكالة فرانس برس إن المعارك اندلعت على ست جبهات، وإن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجمات. إلا أن مقاتلي "أنصار الله" حققوا تقدما على جبهة كسارة إلى شمال غرب المدينة.

وذكرت أن عدد القتلى بين القوات الحكومية والعشائر التي تقاتل إلى جانبها يبلغ 32. كما تسببت المعارك بإصابة العشرات بجروح.

وأشارت الى أن المعارك ترافقت مع غارات نفذها التحالف الجمعة والسبت.

ولم يؤكد أي مصدر من حركة "أنصار الله" الحصيلة.

ومنذ 2014، يشهد اليمن حرباً بين المتمرّدين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي، بدأت مع شنّ الحوثيين هجوما سيطروا على إثره على العاصمة صنعاء. كما سيطروا على أجزاء واسعة من شمال اليمن.

وسيشكل سقوط المدينة الاستراتيجية النفطية مأرب لو حصل، ضربة كبيرة للحكومة اليمنية وحليفتها السعودية.