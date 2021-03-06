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    السمنة

    نتائج "مخيفة" عن مرض السمنة في الجزائر... 50 مليون خبزة يوميا

    © AP Photo / Mark Lennihan
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    قامت وزارة الصحة الجزائرية بإجراء دراسة مع منظمة الصحة العالمية، للكشف عن معدل الإصابة بمرض السمنة المفرطة، وكانت نتائج الدراسة صادمة تستدعي التحرك العاجل.

    وجاءت نتائج دراسة حول مرض السمنة، أجرتها وزارة الصحة الجزائرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية صادمة ودقت ناقوس الخطر لمكافحة هذه الأمراض التي تهدد حياة الناس بصمت، وفقا لما نقلته جريدة "الشروق" الجزائرية.

    وأشارت الإحصائية إلى أن نصف المجتمع الجزائري يعاني من مرض السمنة المفرطة أو الوزن الزائد، بإضافة شريحة الأطفال التي يعاني خمسها من مرض السمنة.

    السمنة، الرجل السمين، زيادة أو إنقاص الوزن، الأكل
    © CC0 / mojzagrebinfo
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    وأفادت الإحصائية بوجود 55.6 % من البالغين في الجزائر يزيد وزنهم عن الوزن الموصى به، من بينهم 48.3 % من الرجال و63.3 % من النساء. وهذا ما يعادل 20 مليون جزائري.

    ودق جميع المختصين المشاركين في إحياء اليوم العالمي لمحاربة السمنة الموافق لـ 4 مارس/ آذار من كل عام، ناقوس الخطر واستعجلوا تحرك السلطات لإنقاذ الأجيال المقبلة من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والقاتلة، باعتبار أن السمنة تصيب خمس الأطفال في الجزائر، وإنها إلى جانب الوزن الزائد تهدد 30% منهم.

    وحسب وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، "فإن السمنة وزيادة الوزن في الجزائر لدى الفئة العمرية بين 18 و69 سنة، تقدّر وفق دراسة استقصائية بـ 55.6% (63.3 % لدى النساء و48.3 % لدى الرجال)، معتبرا إياها من الأمراض الناتجة عن تغير نمط العيش وعوامل بيئية أخرى".
    ومن جهتها، قالت البروفيسور فضالة سمية، طبيبة مختصة في أمراض الغدد والسكري، "إن ما يخيفنا هو أن السمنة في الجزائر باتت أكثر انتشارا منها في أوروبا، وهو ما جعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية متفوقة في ذلك على أوروبا".
    كما أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، زبدي مصطفى: "أن السمنة كانت تشكل عامل خطر، أما اليوم فهي مصنفة كمرض، وبالتالي، الشخص البدين لا يجب أن يستهين بالوضع وأن يخضع للعلاج فورا، وهناك عدة عوامل وراثية وأخرى فيزيائية وأخرى متعلقة بسوء التغذية بسبب النمط الاستهلاكي غير السليم الغني بالعجائن والسكريات.

    وتحدّث زبدي عن إفراط الجزائريين في تناول الخبز بما يناهز 50 مليون خبزة يوميا، وأنّهم من أكثر المستهلكين للسكريات، حتى أنّ المنتجات الأجنبية يضاف إليها نسب سكر نظرا لسلوكات المواطن وعاداته الغذائية، خلافا لما تباع في أسواقها الأصلية".

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    الكلمات الدلالية:
    أمراض, مكافحة السمنة, الجزائر
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