وزير المالية السوداني يتحدث عن ترحيب 3 دول خليجية بالتعاون مع بلاده

قال جبريل إبراهيم وزير المالية‏ السوداني، اليوم السبت، إن هناك ترحيبا بالتعاون مع بلاده من كل من السعودية والإمارات وقطر.

وبحسب صحيفة "السوداني نيوز" قال جبريل إبراهيم وزير المالية إنه تحدث خلال الأيام الثلاثة الماضية مع وزراء المالية في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، ووجد منهم ترحابا كبيرا.

وأوضح الوزير السوداني أن وزراء المالية في الدول الثلاث قد أبدوا استعدادا للتعاون في كافة المجالات، وفي مقدمتها تسهيل تحويلات السودانيين المقيمين لديهم عبر النظام المصرفي.

يشار إلى أن الحكومة السودانية، كانت قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عن 24 حافزا لتشجيع المغتربين على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، مع إلغاء الرسوم المفروضة عليهم.

ويأمل السودان، الذي كان يعاني تغول السوق الموازي واستحواذه على أكثر من 95% من سوق الصرف، أن يؤدي توحيد أسعار الصرف إلى جذب نحو 8 مليارات دولارات سنويا من تحويلات السودانيين في الخارج، المقدر عددهم بنحو 6 ملايين شخص في مختلف أنحاء العالم، معظمهم في دول الخليج العربي.

وكشف الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامد، عن إلغاء كل المساهمات والرسوم المفروضة على المغتربين والمهاجرين، وإيجاد سبل لتسوية للمتأخرات والاستعاضة عنها برسم موحد يدفع بالعملة الحرة، مشيرا إلى إنشاء مفوضية للمغتربين وصندوق لدعم عودتهم..