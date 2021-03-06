الكاظمي يعلن يوم زيارة بابا الفاتيكان للعراق يوما وطنيا للتسامح

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، تسمية السادس من آذار/ مارس يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق.

وجاء هذا الإعلان عقب الزيارة التي جمعت الحبر الأعظم (البابا فرنسيس) والمرجع الأعلى علي السيستاني، اليوم السبت، في مدينة النجف العراقية.

ونشر الكاظمي تغريدة عبر حسابه الرسمي "تويتر"، قال فيها: "إنه بمناسبة اللقاء التاريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التاريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام، يوماً وطنيا للتسامح والتعايش في العراق".

بمناسبة اللقاء التأريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التأريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام، يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) March 6, 2021

ووصل البابا فرنسيس إلى بغداد يوم أمس الجمعة، في مستهل زيارة تاريخية للعراق تستغرق أربعة أيام، هي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق.

واهتم البابا فرنسيس عند إعلانه زيارة العراق على أن تكون زيارته "رسالة صمود" إلى مسيحيي العراق، الذين يعتبرون من أقدم وأعرق المسيحيين في المنطقة، والذين واجهوا تحديات كبرى، بحسب قوله.