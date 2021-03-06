الخارجية المصرية تكشف عن تحركاتها بعد مقتل مواطن على يد سعودي رميا بالرصاص

كشفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، عن تحركات قامت بها فور إقدام سعودي على قتل مواطن مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص.

وأكدت الوزارة في بيان أنها تلقت "ببالغ الحزن والأسى" خبر مقتل المواطن المصري عشري محمد حسن وإصابة ابن شقيقه حسين سامي محمد حسن أمس بالعاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت على لسان السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأنه فور وقوع الجريمة قامت القنصلية العامة المصرية في الرياض بالتحرك لمتابعة مجريات التحقيق والتعرف على ملابسات الحادث.

كما حرصت القنصلية العامة على حضور التحقيق عبر أحد ممثليها بالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية، وفق نص البيان.

وأكد بيان الخارجية أنه تم نقل جثمان الضحية إلى الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة لمواصلة الإجراءات القانونية.

ومساء أمس، قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم عبيد إنها تتابع مع السفارة والقنصلية المصرية في السعودية التحقيقات في حادث مقتل مواطن مصري بأعيرة نارية، بحسب بيان للوزارة.

وأوضحت الوزيرة أن السلطات السعودية قامت بالقبض على المتهم بقتل المواطن المصري وإصابة ابن أخيه، حيث يخضع المتهم الآن للتحقيقات، لافتة إلى أن الحادث وقع نتيجة خلاف بين المتهم وبين المجني عليه وابن شقيقه، حول نقل حمولة خضروات.

وأكدت أنه سيتم متابعة نقل جثمان المتوفى عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة ثقتها في سير التحقيقات والإجراءات القانونية في المملكة.

وأمس الجمعة، أمطر مواطن سعودي الجنسية مصريين اثنين من محافظة المنيا جنوبي البلاد بوابل من النيران.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصدر لم يسمه أنه تم إطلاق خمسة أعيرة نارية على المصري الذي قتل، أما الثاني المصاب فقد تلقى 3 طقات نارية.