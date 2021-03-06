بابا الفاتيكان يبدأ القداس في كاتدرائية مار يوسف... بث مباشر

أقام بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم السبت، قداساً بكاتدرائية مار يوسف في العاصمة العراقية بغداد، في إطار زيارته التاريخية للبلاد التي بدأت أمس الجمعة.

وتقدم البابا إلى منصة إقامة القداس في كاتدرائية مار يوسف، حيث افتتح قداسه بصلوات الشكر، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

البابا أقام قداسه بكاتدرائية مار يوسف الواقعة في منطقة الكرادة وسط بغداد، بحضور الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وشخصيات سياسية أخرى، بالإضافة إلى حضور شعبي كبير، بحسب "السومرية نيوز".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، غادر بابا الفاتيكان فرنسيس، محافظة ذي قار جنوبي البلاد، متوجها إلى العاصمة بغداد، بعد اختتام زيارة أور.

وخلال زيارته لمدينة أور التي تجمع المصادر أنها مسقط رأس النبي إبراهيم، ألقى البابا كلمة شدد فيها على المحبة والسلام، وأقام صلاة موحدة للأديان.

ووصل الحبر الأعظم بابا الفاتيكان فرنسيس، إلى مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار موطن أبو الأنبياء وحرف الكتابة الأول في العالم، جنوبي العراق، بعد اللقاء التاريخي مع المرجع الديني آية الله العظمى علي السيستاني في النجف صباحا.

وبعد زيارته في كاتدرائية مار يوسف، يكون البابا قد اختتم جدول زيارات اليوم الثاني من زيارته ليتجه غدا إلى أربيل، ومن ثم التوجه إلى قرقوش في محافظة نينوى، بحسب "وكالة بغداد اليوم".