تشويه تمثال ابن خلدون في تونس... صور

تعرض تمثال العالم والفيلسوف، ابن خلدون، في تونس، اليوم السبت، لأعمال تخريب وسط الاحتجاجات التي طالبت بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا للتمثال الكائن في ميدان يحمل اسمه، بعد أن وضع المحتجون عليه رسومات وشعارات.

كتب المتظاهرون اليسار اليوم على #تمثال_ابن_خلدون عبارة A. C. A. B وهو شعار عالمي ظهر ضد الشرطة ويعني "كل رجال الشرطة اوباش" All Cops Are Bastards "مظاهرة اليوم ضد تدهور الوضع الاجتماعي.. و الاقتصادي.. واحتجاج على فشل منظومة الحكم.لكن مادخل ابن خلدون حتى يدنس 😐 #تونس #tunisia pic.twitter.com/AK5OeZn1zd — حنين 🌻 (@Hanintarkw) March 6, 2021

قبل وبعد.... اعتداء فاحش على تمثال العلامة ابن خلدون في قلب العاصمة من قبل نشطاء يساريين يقودهم منجي الرحوي بعد مسيرة مطالبة باسقاط المنظومة ... البعرة تدل على البعير 😐😐#تونس #tunisia pic.twitter.com/K1QbjWZWXG — حنين 🌻 (@Hanintarkw) March 6, 2021

ليست المشكلة في إفساد المال العام، بقدر ما هي في فساد العقول.

صورة حزينة من تونس...بعد ايام من اعادة تحسين تمثال ابن خلدون الواجهة الفكرية للعاصمة.

أعرف أصدقاء من اليسار أرقى من أن يُنسب هذا الفعل لهم... pic.twitter.com/JnJbt2KJYn — محمد عباس الزين (@abbas141219) March 6, 2021

ولفتت صحيفة "الشروق" التونسية إلى أن تمثال ابن خلدون كان تم إعادة تهيئته مؤخرا بتكلفة 140 ألف دينار.

وتجمع محتجون تونسيون أمام تمثال ابن خلدون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

وتجمع المحتجون في شارع الحبيب بورقيبة ورددوا شعارات "متمسكون بسراح الموقوفين" و"أطلقوا سراح أولاد الشعب" و"الحرية لرانية" حاملين صورا لها.

وقال زياد لخضر القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد" لرئيس الحكومة "ستبقى الايقافات في صفوف الشباب وصمة عار في تاريخك لأنها لن تحدث طيلة عشر سنوات وحدثت في فترة توليك وزارة الداخلية بالنيابة وهذا دليل على تدهور الحريات في تونس".

وأضاف لخضر أن البلاد اليوم في وضع خطير ولا يمكن أن يكون الحوار مطية للتغطية على مطالب الشعب.

وكانت مجموعة من الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني دعت إلى هذه التظاهرة التي جاءت للتنديد أيضاً بتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.