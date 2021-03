تشويه تمثال ابن خلدون في تونس... صور

كتب المتظاهرون اليسار اليوم على #تمثال_ابن_خلدون عبارة A. C. A. B وهو شعار عالمي ظهر ضد الشرطة ويعني "كل رجال الشرطة اوباش" All Cops Are Bastards "مظاهرة اليوم ضد تدهور الوضع الاجتماعي.. و الاقتصادي.. واحتجاج على فشل منظومة الحكم.لكن مادخل ابن خلدون حتى يدنس 😐 #تونس #tunisia pic.twitter.com/AK5OeZn1zd