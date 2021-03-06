لبنان يستقبل رابع شحنة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وصول الشحنة الرابعة من لقاح "فايزر" إلى مطار بيروت، اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان، إن الشحنة الجديدة تحتوي على 32 ألفا و760 لقاحا، على ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

ووصل عدد من تلقوا اللقاح الأسبوع الماضي في لببنان إلى 25 ألفا و715، ما يرفع العدد الإجمالي للذين تلقوا اللقاح حتى الآن إلى 76 ألفا و130، بحسب المصدر ذاته.

والسبت الماضي، أعلن لبنان وصول الدفعة الثالثة من لقاح فايزر وذلك على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط (الطيران الوطني) قادمة من بروكسل، وتضمنت 41 ألفا و300 جرعة.

وفي 20 فبراير/شباط الماضي، تلقى لبنان الدفعة الثانية من اللقاح، والمقدرة بـ 31 ألفا و500 جرعة من لقاح "فايزر"، وذلك بعد تلقي الدفعة الأولى من اللقاح قبل ذلك بأسبوع، حيث وصل إلى لبنان وقتها 28 ألفا و500 جرعة.

وبذلك يكون إجمالي ما تلقاه لبنان حتى الآن من لقاحات شركة فايزر المضادة لفيروس كورونا نحو 134 ألف جرعة.