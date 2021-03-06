وزير الدفاع التركي يلمح إلى "تطورات" قريبة مع مصر

ألمح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إلى إمكانية حدوث تطورات مع مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة له لدى متابعة سير مناورات بحرية انطلقت ببحري المتوسط وإيجة في 25 فبراير/ شباط الماضي وتختتم فعاليتها غدا الأحد، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وقال أكار إنه يثمن احترام مصر للجرف القاري التركي خلال أنشطتها للتنقيب شرقي المتوسط.

ووصف ذلك بـ"التطور الهام".

وأضاف أكار أن "تركيا ومصر لديهما قيم تاريخية وثقافية مشتركة"، معربا عن ثقته بأن "تفعيل هذه القيم يمكن أن ينعكس على حدوث تطورات مختلفة في الأيام المقبلة".

واعتبر وزير الدفاع التركي أن القرار المصري "المتمثل باحترام الصلاحية البحرية التركية بالمتوسط، يصب كذلك في مصلحة حقوق ومصالح الشعب المصري".

وقال إنه يعتقد "بإمكانية إبرام اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع مصر في الفترة المقبلة، بما يتماشى مع اتفاق الصلاحية البحرية المبرم مع ليبيا، المسجل لدى الأمم المتحدة"، على حد تعبيره.

وأوضح أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، "يواصل الأعمال اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والوزارات ذات الصلة في هذا الإطار".

ومؤخرا، قال وزير الخارجية التركي إن "مصر أظهرت احتراما للحدود الجنوبية لجرفنا القاري عند توقيعها على الاتفاق مع اليونان، والآن تواصل (مصر) أنشطتها على الجرف القاري الخاص بها، دون دخول جرفنا القاري".

وتابع تشاووش أوغلو أن تركيا "يمكنها التوقيع على اتفاقية مع مصر من خلال المفاوضات بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية، اعتمادًا على "المسار الذي ستتطور فيه العلاقات".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وافق على الاتفاق الموقع بين بلاده والحكومة اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين الموقع بتاريخ 6 أغسطس/آب 2020.

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، شهدت العلاقات بين تركيا ومصر توترا متزايدا بما في ذلك على خلفية اتهام القاهرة لأنقرة بدعم جماعة الإخوان المسلمين المصنفة في مصر تنظيما إرهابيا، وتباين المواقف في عدة قضايا بينها الوضع في ليبيا.