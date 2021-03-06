"أنصار الله": التحالف يجدد استهداف محافظة مأرب بـ18 غارة جوية

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بأن التحالف العربي جدد، اليوم السبت، غاراته الجوية المكثفة على مناطق سيطرة الجماعة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن طيران التحالف العربي نفذ 14 غارة على مديرية صرواح غربي مأرب، وشن 4 غارات أخرى على مديريتي مدغل وماهلية شمال غربي وجنوب مأرب.

وجاءت سلسلة الغارات الجوية للتحالف على مأرب غداة استهدافه بـ31 غارة مناطق في مديريات صرواح ومدغل ومجزر غرب وشمال مأرب، التي تشهد معارك محتدمة بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية ومقاتلي جماعة "أنصار الله" منذ أكثر من شهر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات الحكومة الشرعية مقتل 23 من جماعة الحوثيين وإصابة العشرات، إثر معارك في محزام ماس بالجدعان والمخدرة شمال غربي مأرب، دمر خلالها طيران التحالف دبابة ومخزن أسلحة للجماعة واستهدف تعزيزات وتجمعات لها.