بينهم ضابط سعودي… فيديو لمراسم دفن رفات 9 من ضحايا حرب الخليج في الكويت

أقيمت مراسم رسمية، اليوم السبت، لدفن رفات 9 أشخاص من بينهم مواطن سعودي، فقدوا خلال حرب الخليج.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، التعرف على هوية 9 رفات بشرية لأشخاص فقدوا خلال "حرب الخليج"، وانقطعت أخبارهم عن أسرهم منذ ذلك الحين، وبينهم مواطن سعودي، بحسب قناة العربية" السعودية.

وجرى دفن الرفات، ومن ضمنهم رفاة الضابط السعودي مطلق بن سنان الذيابي العتيبي، في مقبرة الصليبيخات بالكويت.

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه تمّ التعرف على الرفات عقب إجراء تحليل للحمض النووي ومطابقته مع قاعدة بيانات الكويت لأسرى الحرب والمفقودين.

دفن رفات 9 أشخاص ممن قتلهم النظام العراقي السابق أثناء غزو #الكويت، بينهم الضابط السعودي مطلق بن سنان الذيابي العتيبي.

وعُثر على رفات الأشخاص التسعة بالعراق، حيث جرى التعرف عليهم بمطابقة الحمض النووي، ودفنوا في مقبرة الصليبيخات. pic.twitter.com/sJlnAH1b3U — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 6, 2021

وقالت اللجنة إنه عُثر على الرفات في موقعي دفن في قضاء السماوة في العراق في شهر مارس/آذار 2019، لافتة إلى أنه سيتمكّن أخيرا أقارب الضحايا المفقودين من استيضاح ومعرفة مصيرهم، وذلك بعد 30 سنة من الانتظار المؤلم.