توضيح من رغد صدام حسين بشأن فيديو "الجيم" الذي أثار ضجة عن ابنتها

أصدرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، أمس السبت 6 مارس/آذار، توضيحا بشأن فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن ابنتها حرير.

ونفت رغد صدام حسين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" الوحيد على مواقع التواصل الاجتماعي ظهور ابنتها حرير حسين كامل في الفيديو، وهي تمارس التمرينات الرياضية داخل صالة "الجيم".

وشاركت ابنة صدام حسين صورة لابنتها، وللفتاة التي ظهرت في الفيديو، والتي تبين أنها ممثلة هندية تدعى كريتيكا ماليك.

​وتأتي الشائعة المتعلقة بابنة رغد صدام حسين، بعدما عرضت قناة "العربية" السعودية لقاء كشفت فيه من خلال 6 أجزاء عن العديد من الأسرار المتعلقة بحياتها ووالدها صدام حسين.

وخلال عرض لقاء "العربية"، طالت رغد صدام حسين شائعة متعلقة باعتزامها الترشح لانتخابات رئاسة الوزراء العراقية، والتي نفاها مصدر مقرب منها لوكالة "عمون" الأردنية.

وكانت حرير صدام حسين حفيدة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، طرحت مذكراتها بعنوان "حفيدة صدام"، الذي يتضمن خفايا وأسرار من حياة عائلتها، والكثير من أسرار بيت الرئيس الراحل ونساء العائلة والأخوات، كما روت من خلاله ذكرياتها مع جدها.

وعن الكتاب، قالت حرير كامل لـ "سبوتنيك": "كتابي بعنوان حفيدة صدام… محتواه يشبه عنوانه… كل ما مررنا به كعائلة… من أيام جميلة، وصعبة ومن مشاكل وأسبابها..سلطت الضوء على الجانب المخفي لعائلتي بحيث يستطيع كل مهتم أن يفهم هذه العائلة بشكل اصدق… تمت طباعته على حسابي الخاص وتوزيعه من قبل دار العربية للعلوم، بدأت بكاتبته قبل سنتين".

يذكر أن حرير حسين كامل، هي ابنة رغد صدام حسين، والتي تزوجت حسين كامل عندما كانت بعمر 15 عاما، إذ كان زوجها ضابطا رفيعا مشرفا على صناعة الصواريخ بالعراق وبرنامج البحث النووي، في حين تزوجت أختها رنا، شقيق كامل، وكان هو أيضا مسؤولا رفيعا.