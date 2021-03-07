كم يبلغ عدد المسيحيين في إقليم كردستان الذي يزوره البابا

يزور بابا الفاتيكان اليوم الأحد 7 مارس/آذار، إقليم كردستان، وذلك في إطار زيارته التاريخية إلى العراق.

ووفقا لإحصائية مديرية شؤون المسيحيين في وزارة الأوقاف الكردية، يبلغ عدد المسيحيين في الإقليم بين 275000 إلى 300000 شخص.

ويوجد في الإقليم 240 كنيسة أشهرها في مدن السليمانية والعمادية، حسب موقع رووداو الكردي.

وقد دمر تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) محتويات 43 كنيسة في نينوى.

وتأثر عدد المسيحيين في كردستان والعراق بالحرب عام 2003، ثم ما حدث من تنظيم داعش.