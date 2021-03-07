مقتل 3 صيادين فلسطينيين باستهداف إسرائيلي لقاربهم جنوبي قطاع غزة

قتل ثلاثة صيادين فلسطينيين، اليوم الأحد 7 مارس/آذار، جراء قصف سلاح البحرية الإسرائيلي لقارب الصيد، الذي كانوا على متنه قبالة ساحل مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية لمراسل وكالة "سبوتنيك" إن "بوارج الاحتلال الإسرائيلي قامت باستهداف القارب، ما أدى إلى استشهاد الصيادين الثلاثة".

من جانبه، قال نزار عياش نقيب الصيادين بالقطاع، في بيان "استشهاد ثلاثة صيادين بعد سقوط قذيفة على مركبهم خلال عملهم في البحر جنوب قطاع غزة".

وأوضح عائد بكر مسؤول لجان الصيادين في قطاع غزة في بيان، أنه "تم إخراج جثامين الشهداء الثلاثة من البحر وهم عبارة عن أشلاء جراء القصف الإسرائيلي".