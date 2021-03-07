أكثر من 22 ألف مواطن أردني يتلقون لقاح كورونا اليوم

قالت وزارة الصحة الأردنية، إن أكثر من 22 ألف مواطن سيتلقون لقاح فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد 7 مارس/آذار.

وحسب موقع عمون الإخباري، من المقرر أن يتلقى لقاح كورونا حوالي 22 ألف شخص في مراكز التطعيم المعتمدة.

ويتلقى المواطنون الجرعة الأولى من اللقاح بواقع 20 ألف تقريبا من الرقم الكلي لمتلقي اللقاح اليوم، بينما تلقي أكثر من ألفي مواطن الجرعة الثانية من اللقاح.

وقالت الوزارة "إذا التزم المواطنين بالمواعيد يتم اليوم، تطعيم 22500 مواطن ما بين جرعه أولى وثانية".