وزير الشباب والرياضة العراقي يقدم قميص المنتخب للبابا فرنسيس

وكتب الوزير العراقي على صفحته الشخصية على "تويتر": ‏"على الرغمِ من قصر اللقاء الذي شهد إهداء قميص أسود الرافدين إلى قداسة البابا، إلا أنه حمل جميع أشكال التفاعل والدعم، وأن العراق عبر وزارة الشباب والرياضة وإتحاد الكرة مقبلان على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون رياضي مع الإتحاد الإسباني لكرة القدم (الليغا)".

على الرغمِ من قصر اللقاء الذي شهد إهداء قميص أسود الرافدين إلى قداسة البابا، إلا أنه حمل جميع أشكال التفاعل والدعم، وان العراق عبر وزارة الشباب والرياضة وإتحاد الكرة مقبلان على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون رياضي مع الإتحاد الإسباني لكرة القدم (الليغا) pic.twitter.com/5rTKLAYlyj — عدنان درجال - Adnan Darjal (@ADarjal) March 6, 2021

وأضاف "‏استمع لقصة شابًين من البصرة اقدما على تأسيس مشروع مدر للربح من قرض بسيط مدعوم، لا سيما وان جميع صلواته وكلماته ازدانت بالتركيز على الشباب والطفولة والمراة، وننوه أن كلمة قداسته يوم غد الأحد في ملعب فرانسو حريري بمحافظة أربيل ستتضمن رسائل شبابية كبيرة أيضاً".

ووصل البابا فرنسيس إلى بغداد يوم الجمعة الماضي، في مستهل زيارة تاريخية للعراق تستغرق أربعة أيام، هي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق.

واهتم البابا فرنسيس عند إعلانه زيارة العراق على أن تكون زيارته "رسالة صمود" إلى مسيحيي العراق، الذين يعتبرون من أقدم وأعرق المسيحيين في المنطقة، والذين واجهوا تحديات كبرى، بحسب قوله.

وأقام البابا فرنسيس، قداسه بكاتدرائية مار يوسف الواقعة في منطقة الكرادة وسط بغداد، أمس السبت، بحضور الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وشخصيات سياسية أخرى، وذلك بعد زيارته التاريخية لمدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم، سبقها بلقاء تاريخي مع المرجع الديني آية الله العظمى علي السيستاني في مدينة النجف.