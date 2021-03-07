مؤسسة أمريكية تختار الملك عبد الله الثاني زعيما للسلام العالمي في 2020

اختارت إحدى المؤسسات العالمية التي تتابع جهود زعماء العالم في مجال ترسيخ السلام الإقليمي والدولي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، زعيما للسلام العالمي لعام 2020.

© REUTERS / Jordanian Royal Palace الملك عبد الله الثاني يؤكد أهمية استمرار خدمات "الأونروا" لأمن واستقرار المنطقة "عمون" الإخبارية الأردنية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن مؤسسة العالم في أمريكا "TWIA" والمعهد الدولي لميتروبوليتان ديترويت "IIMD" اختارت الملك عبدالله الثاني زعيما للسلام بعد تقييم الجهود التي بذلها في مجال ترسيخ السلام والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي وتعزيز ثقافة السلام.

ولفتت الوكالة إلى أن وحدة ثقافة السلام في الشرق الأوسط التابعة لـ مؤسسة "TWIA" تمثل ما يزيد على 100عرق وطائفة عالمية في الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وأوضحت أن مؤسسة العالم في أمريكا "ذا وورلد إن أمريكا" هي مؤسسة أمريكية تعمل في مجال تعليم وثقافة السلام، وتعتبر وِحدة ثقافة السلام في الشرق الأوسط أحد برامج المؤسسة التي تهدف إلى بناء جسور السلام منطقة الشرق الأوسط بين الدول العربية والعالم، خاصة عبر القيادات الشبابية المحلية والإقليمية والدولية.