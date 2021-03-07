لعدم التزامهم بإجراءات كورونا.. 15 نائبا كويتيا أحيلوا للنيابة

أحالت وزارة الداخلية الكويتية 15 نائبا في مجلس الأمة بالبلاد، إلى النيابة العامة، بسبب عدم التزامهم بإجراءات كورونا.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد قدمت وزارة الداخلية الكويتية بلاغا إلى النيابة العامة تضمن إحالة 140 مواطنا كويتيا بينهم 15 نائبا في مجلس الأمة.

واكد البلاغ أن المحالين إلى النيابة شاركوا في ندوة النائب بدر الداهوم الأسبوع الماضي، مخالفين الاشتراطات الصحية التي وضعتها الدولة.

وبحسب البلاغ فقد خالف المشاركون في الندوة قرار مجلس الوزراء الخاص بالاشتراطات الصحية، وبمنع التجمعات في مواجهة وباء فيروس كورونا.

وعن طريقة تحديد أسماء المشاركين، قالت الداخلية إن عناصر المباحث استطاعوا تحديد أعداد المتواجدين من خلال أرقام مركباتهم التي كانت موجودة في محيط مقر الندوة.

وأشاروا إلى أنهم استعانوا أيضا بالمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي أظهرت عدداً كبيراً من المشاركين، لافتة إلى أن جميع النواب المشاركين معروفون، وظهروا للجميع.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي كان قد أقر مساء الخميس الماضي، حظرا جزئيا يبدأ تطبيقه من اليوم الأحد 7 مارس/ آذار الجاري، ولمدة شهر كامل، على أن يكون من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا.

وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت أنها ستجري تفتيشا سيبدأ من اليوم الأحد على الأماكن المسموح لها بالعمل وقت الحظر، مشددة على أنه في حال تم ضبط عامل يحمل إقامة على غير المنشأة التي يعمل لديها خلال ساعات الحظر، سيحال إلى مباحث شؤون الإقامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، التي تنتهي بالإبعاد عن البلاد.

وكان مجلس الوزراء قد كلف وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد، على أن يبدأ يوميا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 مارس/ آذار في الخامسة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي.

وأشارت الحكومة في قرارها بفرض الحظر إلى عدد من الاستثناءات التي يمكن العمل بها خلال تطبيق الحظر، ومنها على سبيل المثال، الخروج لأداء فرائض الصلاة في المساجد مشيا على الأقدام، ومزاولة أنشطة صيانة التكييف والمصاعد.