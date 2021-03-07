محمد بن راشد يوجه رسالة لنساء الإمارات

وجه نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، إلى النساء الإماراتيات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال بن راشد في تغريدة له، اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر": "في اليوم العالمي للمرأة.. نهنىء بنت الإمارات على إنجازاتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية".

في اليوم العالمي للمرأة .. نهنىء بنت الإمارات على انجازاتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية .. ونهنىء أم الإمارات على دعمها الذي أثمر وأينع قصصاً نفخر بها .. ونهنىء شعب الإمارات الذي أشرك المرأة منذ البداية في مسيرة التنمية ووصل بهذه المسيرة للعالمية . — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 7, 2021\

وأضاف "ونهنىء أم الإمارات على دعمها الذي أثمر وأينع قصصا نفخر بها".

وأتم قائلا "نهنىء شعب الإمارات الذي أشرك المرأة منذ البداية في مسيرة التنمية ووصل بهذه المسيرة للعالمية".