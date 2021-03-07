فلسطين: توقيع اتفاقية لاستلام 100 ألف جرعة من اللقاح صيني ضد كورونا

أعلن سفير فلسطين لدى ​الصين​، فريز مهداوي، عن توقيع بلاده اتفاقية لاستلام 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد ل​فيروس كورونا​، في الأيام القليلة القادمة.

ونقلت وكالة "سند" الفلسطينية تصريحات السفير مهداوي الذي قال إنه تم بالفعل تجهيز الدفعة وتجري الترتيبات لعملية شحنها جوا من الصين إلى ​إسرائيل​ لتنقل بعدها للأراضي الفلسطينية، بالتنسيق مع ​منظمة الصحة العالمية​.

كما لفت مهداوي إلى وجود طلبات شراء أخرى من نفس ​اللقاح الصيني​.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد استلمت نحو 10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.