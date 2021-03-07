وزير المالية السوداني: سعر القمح الذي أعلنته الحكومة أعلى من السعر العالمي

قال جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني إن السعر الذي أعلنته الحكومة السودانية لشراء القمح من الفلاحين أعلى من السعر العالمي.

وبحسب موقع "السوداني نيوز" فقد أكد وزير المالية السوداني أن سعر القمح المعلن أعلى من السعر العالمي.

وكان مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد أكد اليوم الأحد أنه تقرر رفع أسعار القمح المحلي إلى 13 ألفا و500 جنيه سوداني للجوال، بدلا من عشرة آلاف جنيه، وذلك تزامنا مع بدء موسم الحصاد.

وعن أسباب رفعه قال الوزير السوداني إن حكومته تطمح لشراء كل القمح المنتج، قائلا: "إن المواطن أولى بالمبالغ التي كنا سندفعها للأجنبي".

وأكد حرص الحكومة على أن يكون لدينا جزء كبير من القمح المحلي دون الحاجة للدخول في أزمات، وصفوف من اجل شراء رغيف الخبز، مشيراً إلى أن الزيارة أتاحت معرفة شكاوى المزارعين فيما يخص مشكلات العطش والسعر والري.

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد اكد على تويتر بعد تدشين الحصاد بمشروع الجزيرة الزراعي الذي تديره الدولة، أن "ما يحكمنا في السياسة السعرية لمحصول القمح ليس فقط أن يكون السعر مُجزيا، بل أن يكون محفزا للإنتاج، لذلك فقد رفعنا السعر التأشيري لجوال القمح".

يشار إلى أن المساحة الإجمالية المزروعة قمحا في السودان تقدر بنحو 800 ألف فدان، في حين كان مسؤول كبير قد أبلغ "رويترز" الشهر الماضي أن الدولة تستهلك نحو 1.9 مليون طن من القمح سنويا وتنتج 700 ألف طن محليا.