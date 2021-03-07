"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تجسس سعودية شمالي اليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، إسقاط طائرة تجسس تركية الصنع تابعة للطيران السعودي شمالي البلاد.

وقال المتحدث الرسمي لقوات "أنصار الله" يحيي سريع في تغريدة على تويتر: "الدفاعات الجوية تتمكن بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع كاريال تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي".

وأوضح سريع أنه تم إسقاط طائرة التجسس "أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة المرازيق في محافظة الجوف عصر يومنا هذا (الأحد)".

الدفاعات الجوية تتمكن بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع كاريال تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة المرازيق في محافظة الجوف عصر يومنا هذا.

تمت عملية الاستهداف بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 7, 2021

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة على إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، بدء شن هجمات "نوعية" على أهداف تابعة لـ "أنصار الله" في العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى من بينها مأرب، ردا على هجمات الجماعة المتتالية على عدد من المناطق الحدودية مع السعودية.

وأكد التحالف إن عمليته النوعية "تتماشى مع القانون الدولي وقواعده العرفية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت "أنصار الله" استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة".

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني.