كل ما تريد معرفته عن عبود العمري الذي تصدر محركات البحث

تصدر اسم الشاب الأردني عبود العمري، الذي وافته المنية مساء أمس السبت، الأسماء الأكثر بحثا وتداولا عبر محركات البحث في أكثر من دولة عربية، فمن هو عبود، وما هي قصة وفاته.

ونشر حساب الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، عبد الله العمري، المعروف باسم "عبود العمري"، خبر وفاة عبود على إثر حادث أصابه في جنوب أفريقيا.

والد عبود العمري منزل انه ابنه توفى !!!!!!

لا حول ولا قوة الا بالله .. رحمة الله عليك يا عبدالله 💔💔

انصدمتتت .. انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/sCiu1Cryfa — Ahmad Joudeh (@AhmadJoudeh17) March 6, 2021

​وكتب والده على الحساب، مساء أمس السبت: "ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى وفاة ابني الحبيب عبدالله عمر العمري الذي وافته المنية مساء اليوم السبت، إثر حادث مؤسف في جنوب أفريقيا، أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهمنا جميل الصبر والسلوان والسكينة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

View this post on Instagram A post shared by Abood Omari (@abood_omarii)

وفور إعلان الوفاة تصدر اسم عبود العمري، وهو من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعه على حسابه على "إنستغرام" مليون ونصف المليون متابع، محركات البحث في أكثر من دولة عربية.

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل مقطع سابق لعبود، يتحدث فيه عن الموت، قال فيه: "ما حدا بيموت قبل ما ينتهي أجله أو قبل ما تخلص وظيفته في الحياة بالدنيا هون".

​وعبود العمري بالإضافة إلى نشاطه الواسع على مواقع التواصل له عمل كوميدي من المتوقع أن يعرض في شهر رمضان المقبل وهو من إنتاج قناة "رؤيا".

وقال والد عبود في تصريحات لـ"رؤيا": "إنه، حتى اللحظة، تعمل السلطات في جنوب أفريقيا على إنهاء التحقيقات في الحادثة، وتوقع صدور نتائجها خلال الساعات والأيام القادمة، مبينا أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع مع الجهات المختصة في جنوب أفريقيا لنقل الجثمان إلى الأردن".

اخر فيديو في ستوري عبود العمري 😢

الله يرحمه يا رب ويغفرله💔😭 pic.twitter.com/qg4rhHWuex — Shaima Qunis ✪🇯🇴 (@ShaimaQunis2) March 7, 2021 ​وقال إن "المركبة، التي كان يستقلها ابنه وأربعة من أصدقاءه، كانت تسير بسرعة عالية على الطريق السريع في إحدى مناطق جنوب أفريقيا، وأحد إطارات المركبة انفجر، ما أدى إلى تدهور المركبة، وتسبب بوفاة عبد الله وإصابة رفاقه في السيارة بجروح مختلفة ما بين رضوض وكسور"، لافتا إلى أن "حالتهم الصحية مستقرة"

View this post on Instagram A post shared by Abood Omari (@abood_omarii)

وأوضح أن ابنه وأصدقاءه كانوا قد ذهبوا إلى جنوب أفريقيا في رحلة سياحية الإثنين الماضي.

ومن جانبها أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أصدرت بيانا أكدت فيه أنها تتابع من خلال مركز العمليات والسفارة الأردنية في جنوب أفريقيا حادث السير المؤسف الذي تعرض له خمسة مواطنين أردنيين في جنوب أفريقيا (كيب تاون)، وأسفر عن وفاة احدهم وإصابة الآخرين.

تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادث السير المؤسف الذي تعرض له خمسة مواطنين أردنيين في جنوب أفريقيا (كيب تاون) وأسفر عن وفاة احدهم وإصابة الآخرين.

وأعرب @DAAlfayez عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفي والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. pic.twitter.com/B5z045VIkP — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) March 6, 2021

​قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إنه تم التواصل مع ذوي المواطنين وإبلاغهم بالحادث المؤسف وسيتم نقل جثمان المتوفي إلى المملكة بناءً على طلب ذويه.

وأضاف الفايز أنه تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى حيث يخضعون للعلاج حاليا ووضعهم الصحي مستقر.