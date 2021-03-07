تسجيل
16:56 GMT07 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مخاوف من فيروس كورونا في الأردن

    كل ما تريد معرفته عن عبود العمري الذي تصدر محركات البحث

    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/10/1047207842_0:42:3073:1771_1200x675_80_0_0_a421cf3c7784da8dd3a74dbc61e76ed2.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202103071048300789-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB/

    تصدر اسم الشاب الأردني عبود العمري، الذي وافته المنية مساء أمس السبت، الأسماء الأكثر بحثا وتداولا عبر محركات البحث في أكثر من دولة عربية، فمن هو عبود، وما هي قصة وفاته.

    ونشر حساب الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، عبد الله العمري، المعروف باسم "عبود العمري"، خبر وفاة عبود على إثر حادث أصابه في جنوب أفريقيا.

    ​وكتب والده على الحساب، مساء أمس السبت: "ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى وفاة ابني الحبيب عبدالله عمر العمري الذي وافته المنية مساء اليوم السبت، إثر حادث مؤسف في جنوب أفريقيا، أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهمنا جميل الصبر والسلوان والسكينة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

    View this post on Instagram

    A post shared by Abood Omari (@abood_omarii)

    وفور إعلان الوفاة تصدر اسم عبود العمري، وهو من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعه على حسابه على "إنستغرام" مليون ونصف المليون متابع، محركات البحث في أكثر من دولة عربية.

    وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل مقطع سابق لعبود، يتحدث فيه عن الموت، قال فيه: "ما حدا بيموت قبل ما ينتهي أجله أو قبل ما تخلص وظيفته في الحياة بالدنيا هون".

    ​وعبود العمري بالإضافة إلى نشاطه الواسع على مواقع التواصل له عمل كوميدي من المتوقع أن يعرض في شهر رمضان المقبل وهو من إنتاج قناة "رؤيا".

    وقال والد عبود في تصريحات لـ"رؤيا": "إنه، حتى اللحظة، تعمل السلطات في جنوب أفريقيا على إنهاء التحقيقات في الحادثة، وتوقع صدور نتائجها خلال الساعات والأيام القادمة، مبينا أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع مع الجهات المختصة في جنوب أفريقيا لنقل الجثمان إلى الأردن".

    ​وقال إن "المركبة، التي كان يستقلها ابنه وأربعة من أصدقاءه، كانت تسير بسرعة عالية على الطريق السريع في إحدى مناطق جنوب أفريقيا، وأحد إطارات المركبة انفجر، ما أدى إلى تدهور المركبة، وتسبب بوفاة عبد الله وإصابة رفاقه في السيارة بجروح مختلفة ما بين رضوض وكسور"، لافتا إلى أن "حالتهم الصحية مستقرة"

    View this post on Instagram

    A post shared by Abood Omari (@abood_omarii)

    وأوضح أن ابنه وأصدقاءه كانوا قد ذهبوا إلى جنوب أفريقيا في رحلة سياحية الإثنين الماضي.

    ومن جانبها أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أصدرت بيانا أكدت فيه أنها تتابع من خلال مركز العمليات والسفارة الأردنية في جنوب أفريقيا حادث السير المؤسف الذي تعرض له خمسة مواطنين أردنيين في جنوب أفريقيا (كيب تاون)، وأسفر عن وفاة احدهم وإصابة الآخرين.

    ​قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إنه تم التواصل مع ذوي المواطنين وإبلاغهم بالحادث المؤسف وسيتم نقل جثمان المتوفي إلى المملكة بناءً على طلب ذويه.

    وأضاف الفايز أنه تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى حيث يخضعون للعلاج حاليا ووضعهم الصحي مستقر.

    انظر أيضا:

    الأردن يعلن جنسيات ضحايا حادث الطعن في جرش
    بالفيديو حادث انقلاب دبابة ميركافا إسرائيلية في غور الأردن
    نجل السعودي المقتول في الأردن يكشف تفاصيل الحادثة
    الأردن يدين الحادث الذي تعرضت له 4 سفن بالقرب من مياه الإمارات الإقليمية
    العاهل الأردني يعزي بوتين بضحايا حادث طائرة الركاب الروسية
    الخارجية الأردنية: نوفر الرعاية الصحية للمصابين في حادث الطعن
    وزير الصحة الأردني: حالة مصابي حادث الطعن في جرش مستقرة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مراسم استقبال البابا فرانسيس بحضور رئيس وزراء العراق مصطفي الكاظمي في بغداد، العراق 5 مارس 2021
    البابا فرنسيس في قلب العراق
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    هكذا تغير تعداد المواطنين المسيحيين في العراق خلال 100 عام
    هكذا تغير تعداد المواطنين المسيحيين في العراق خلال 100 عام
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك