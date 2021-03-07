أمر ملكي سعودي جديد

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمرا ملكيا جديدا، أعقبه رسالة شكر من أمير إحدى المناطق.

وأعلنت إمارة منطقة حائل شمالي المملكة عن صدور أمر ملكي بتمديد خدمة أمير المنطقة عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز لمدة أربع سنوات قادمة.

#عاجل ||

صدر الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة صاحب السمو الملكي الأمير #عبدالعزيز_بن_سعد_بن_عبدالعزيز

أميراً لمنطقة حائل لمدة أربع سنوات .#إمارة_منطقة_حائل pic.twitter.com/TxFznELScD — إمارة منطقة حائل (@emara_hail) March 7, 2021

من جانبه، رفع أمير منطقة حائل "شكره وامتنانه" للملك بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وأعرب الأمير عبد العزيز "عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، سائلا الله تعالى أن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والنماء".

وفي أبريل/نيسان من العام 2017، أصدر أمر ملكي بتعيين عبد العزيز بن سعد أميرا لمنطقة حائل، خلفاً للأمير سعود بن عبد المحسن آل سعود الذي تم تعيينه مستشاراً خاصاً للملك.