"أنصار الله" تكشف عن عملية واسعة في العمق السعودي

كشف المحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في تغريدة له، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي.

وقال سريع في تغريدة له على "تويتر": "بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي".

بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 7, 2021

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن عن نجاحه بصد وإسقاط 12 طائرة مسيرة أطلقت من قبل "أنصار الله"، باتجاه المملكة العربية السعودية.

ورد التحالف العربي في اليمن على هجمات جماعة أنصار الله المتتالية على عدد من المناطق الحدودية مع السعودية.

وقال التحالف حسب وكالة رويترز إنه وجه ضربات اليوم الأحد على أهداف تابعة لأنصار الله.

وأشار إلى أن ضرباته وجهت إلى أهداف عسكرية حوثية.

وأكد التحالف إن عمليته النوعية "تتماشى مع القانون الدولي وقواعده العرفية".

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة".

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله".