التحالف ينشر فيديو لاعتراض طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله"

ونشر الحساب الرسمي لوكالة "واس" السعودية على "تويتر" المقطع الذي يظهر تدمير هدف جوي.

#تحالف_دعم_الشرعية_في_اليمن يعرض لقطات لاعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" من نوع (قاصف) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة اليوم الأحد.#واس_عام pic.twitter.com/pZtrVXhOG6 — واس العام (@SPAregions) March 7, 2021

​وعلق الحساب على المقطع: "تحالف دعم الشرعية في اليمن يعرض لقطات لاعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" من نوع (قاصف) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة اليوم الأحد".

قالت جماعة أنصار الله" في اليمن، في تصريح مساء اليوم إنهم أطلقوا 14 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ باليستية باتجاه السعودية تستهدف منشآت لأرامكو في رأس التنورة وأهدافا عسكرية في الدمام وعسير وجازان.

بسم الله الرحمن الرحيم

بيانٌ صادرٌ عن القوات المسلحة اليمنية

قال تعالى: (وَلَا تَهِنُوا۟ فِی ٱبۡتِغَاۤءِ ٱلۡقَوۡمِۖ إِن تَكُونُوا۟ تَأۡلَمُونَ فَإِنَّهُمۡ یَأۡلَمُونَ كَمَا تَأۡلَمُونَۖ وَتَرۡجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا یَرۡجُونَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِیمًا حَكِیمًا).صدق الله العظيم — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 7, 2021

​وقال العميد سريع في بيانه المشور على صفحته في "تويتر": "استهدفت شركة أرامكو في ميناءِ رأسِ التنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام في "عملية توازُن الردعِ السادسة. فيما تم استهدافُ مواقعَ عسكرية أخرى في مناطق عسير وجيزان بأربعِ طائرات مسيرة نوع قاصف 2k وسبعة صواريخ نوع بدر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

وأضاف سريع أن هذه العملية تأتي في إطار "حقِّنا الطبيعيِّ والمشروعِ في الرد على تصعيد العُدوان وحصاره الشاملِ على بلدنا العزيز".

ووعد العميد سريع "النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمرَّ في عُدوانه وحصاره على بلدِنا".