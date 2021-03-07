مصدر بالطاقة السعودية: تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية بهجوم طائرة مسيرة

قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، السعودية، إن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، قد تعرضت، صباح اليوم، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر.