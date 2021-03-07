"الدفاع" السعودية تكشف تفاصيل هجوم "أنصار الله" على منشآت تابعة لأرامكو

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي والذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران.

وأشار، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى إنه "قد تسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين".

#عاجل #وزارة_الدفاع : محاولة الاعتداء على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران اعتداء إرهابي جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 7, 2021

​وأضاف: "تم ولله الحمد تدمير وإسقاط الطائرة بدون طيار المهاجمة والقادمة من جهة البحر قبل الوصول لهدفها".

ولفت المالكي إلى أن "وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أعلنت في تصريح مساء اليوم أنهم أطلقوا 14 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ باليستية باتجاه السعودية تستهدف منشآت لأرامكو في رأس التنورة وأهدافا عسكرية في الدمام وعسير وجازان.

وقال العميد سريع في بيانه المشور على صفحته في "تويتر": "استهدفت شركة أرامكو في ميناءِ رأسِ التنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام في "عملية توازُن الردعِ السادسة، فيما تم استهدافُ مواقعَ عسكرية أخرى في مناطق عسير وجيزان بأربعِ طائرات مسيرة نوع قاصف 2k وسبعة صواريخ نوع بدر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".