البحرين والكويت تدينان هجوم "أنصار الله" على أرامكو السعودية

أعربت دولتي الكويت والبحرين، اليوم الأحد، استنكارهما الشديد لاستهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية خلال هجوم بمسيرات مفخخة لجماعة "أنصار الله".

وقالت وزارة خارجية مملكة البحرين إنها تدين وتستنكر بشدة الهجوم. مؤكدة أنه "اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكا سافرا للقوانين الدولية".

وأشارت الخارجية البحرينية إلى أن الهجوم يمثل تهديدا خطيرا لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي، مؤكدة تضامن المملكة ودعمها الدائم للسعودية.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجیة الكویتیة، الیوم، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات ما وصفته بمواصلة "أنصار الله" ارتكاب جرائمها النكراء باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربیة السعودیة بالطائرات المسیرة المفخخة.

وأوضحت الوزارة، أن استمرار هذه الجرائم الإرهابیة يمثل تصعیدا خطیرا وإضرارا بأمن المملكة العربیة السعودیة وتقویض استقرار المنطقة وتحد للقانون الدولي والإنساني.

(الخارجية): دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية بالسعوديةhttps://t.co/jElnFZvg8f#كونا #الكويت pic.twitter.com/d0zapJL6RD — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 7, 2021

وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أعلنت في تصريح مساء اليوم، أنها أطلقت 14 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ باليستية باتجاه السعودية تستهدف منشآت لأرامكو في رأس التنورة وأهدافا عسكرية في الدمام وعسير وجازان.

وفي ذات الصدد، قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل في اليمن، اليوم إن "السعودية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية نفسها ولضمان استقرار إمدادات الطاقة والملاحة البحرية".



وأشارت وزارة الدفاع السعودية، إلى أن الهجوم على ساحة التخزين برأس تنورة ومنشآت أرامكو "هجوم إرهابي جبان يستهدف أمن امدادات الطاقة العالمية".