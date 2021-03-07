الخارجية اليمنية تحتج على لقاء رئيسة بعثة الصليب الأحمر بسفير إيران لدى صنعاء

وجهت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، يوم الأحد، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

صنعاء – سبوتنيك. وجاء ذلك على خلفية لقاء رئيسة بعثتها في اليمن كاترينا ريتز، السفير الإيراني لدى جماعة "أنصار الله" حسن إيرلو، الذي وصفته بأنه "قائد الحرس الثوري في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين المدرج على القائمة السوداء للجمهورية اليمنية".

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عدن والرياض، أكدت الخارجية اليمنية أنها "تنتظر إيضاحات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حول ملابسات الخطأ الذي وقع فيه مكتب الصليب الأحمر".



وأشارت إلى "أنها ستتخذ الإجراءات السيادية وفقا للقانون اليمني".