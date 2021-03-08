الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني والأخير يرفض... ماذا حدث في بيروت

استدعى وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبه، يوم أمس الأحد السفير الإيراني لدى لبنان ​محمد جلال فيروزنيا، وذلك على خلفية ما نشرته قناة إيرانية بحق ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وكشفت صحيفة "​الجمهورية​" اللبنانية أن ​السفير الإيراني​ ​محمد جلال فيروزنيا​ لن يحضر إلى ​وزارة الخارجية​، اليوم ولن يلتقي ​وزير الخارجية​ شربل وهبه، وقد أبلغت ​السفارة​ إلى وزير الخارجية أنه من الأفضل تأجيل اللقاء إلى موعد آخر، بسبب ظروف طارئة فرضت على فيروزنيا تعديل جدول نشاطه المقرر اليوم الاثنين.

وعلمت الصحيفة أن "سبب امتناع السفير الإيراني عن زيارة وهبه اليوم يرجع إلى انزعاجه من الطريقة التي دعي بها ورفضه مبدأ استدعائه، "خصوصاً أن محطة العالم اعتذرت أساسا عن الخطأ الذي ارتكبته وبادرت إلى تصحيحه من خلال البيان التوضيحي".

كما أشارت السفارة الإيرانية إلى أنها أرجأت كذلك لقاء كان مقررا اليوم بين فيروزنيا والنائب السابق أميل رحمة الذي دخل خلال الأيام الماضية على خط احتواء سوء التفاهم بين بكركي والإيرانيين، وسط ترحيب من السفارة التي أبلغته بأن لديها كل الحرص على معالجة موضوع قناة "العالم" بهدوء وروية وحكمة، قدر المستطاع.