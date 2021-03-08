البرلمان المصري يناقش حجب هذه المواقع

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" الحكومية المصرية، فقد تقدم عدد من نواب البرلمان المصري ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة إلى وزراء مختصين لمناقشة حجب تلك المواقع كونها "مصدر خطورة أدت لوفاة بعض المراهقين والأطفال".

فقد تقدم النائب محمد عرفات ببيان عاجل للحكومة يطلب فيه مناقشة لعبة إلكترونية معروفة باسم "الوشاح الأزرق"، والتي انتشرت بين الشباب المصري، مؤكدا أنه طالب بحجبها، ومراقبة محتوى مثل هذه الألعاب الخطيرة التي تظهر من فترة إلى أخرى، وتؤدي لوفاة الشباب وخاصة المراهقين، مؤكدا أن لعبة "الوشاح الأزرق" تسببت في وفاة شاب يدعى "أدهم" بالقاهرة، ويبلغ من العمر 18 عاما.

وشدد النائب المصري على أنه طالب بوقف تطبيق "تيك توك" الإلكتروني وحجبه، مؤكدا أن مصر لن تكون الدولة الأولى التي تفعل ذلك، ضاربا المثل بـ "إيطاليا"، والتي قال إنها حجبت تطبيق "تيك توك" بعد أن تسببت في وفاة طفلة.

نائب آخر هو النائب أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري، والذي تقدم بطلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات لحجب ما يطلق عليها تحدي التعتيم أولعبة "الوشاح الأزرق".

وعبر حتة عن تخوفاته من اللعبة قائلا: إن خطورة هذه الألعاب تتزايد وتسببت في وفاة بعض المراهقين والأطفال الذين يشاركون فيها، ولا يجب أن تقف الدولة بكافة الأجهزة المعنية مكتوفة الأيدي أمام تلك الألعاب، خاصة أنها ليست المرة الأولى.

يشار إلى أن البرلمان المصرية في دورته السابقة كان قد ناقش خلال العامين الماضيين ما أثير حول لعبة "الحوت الأزرق"، والتى دفعت الشباب والأطفال للانتحار، ومنها واقعة انتحار ابن نائب برلمانى شنق نفسه وقتها داخل منزل عائلته بمدينة المحلة.