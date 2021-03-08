الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن بالضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، "تحييد" فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن لجنوده شمال شرقي الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان إن فلسطينا "حاول طعن جندي خلال نشاط لاعتقال مطلوب في مدينة طوباس"، تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة جنين على بعد 19 كم.

وأضاف أن الجندي قام بدفع المهاجم بالقوة فيما أطلق قائد القوة الإسرائيلية النار عليه وتمكن من تحييده.

وبحسب بيان الجيش أصيب الجندي بجروح طفيفة في يده وتمت معالجته في المكان.

במהלך פעילות למעצר מבוקש של לוחמי צה"ל בעיר טובאס שבמרחב חטיבת ״הבקעה והעמקים״ הלילה, מחבל ניסה לדקור את אחד הלוחמים שפעל במרחב. הלוחם הדף את המחבל בכוח ומפקד ששהה בנקודה ירה לעבר המחבל וניטרל אותו. במהלך נסיון הדקירה, הלוחם נפצע באורח קל בידו וטופל בנקודה pic.twitter.com/0PN1CFCwdl — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 8, 2021

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي حالة الشاب الفلسطيني وطبيعة الجروح التي أصيب بها.