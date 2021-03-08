الدبيبة يصل إلى سرت للمشاركة بجلسة منح الثقة لحكومته... فيديو

وصل عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة، صباح اليوم الاثنين 8 مارس/آذار، إلى مدينة سرت للمشاركة في جلسة مجلس النواب (البرلمان) الخاصة بمنح الثقة لحكومته.

جاء ذلك وفي ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس.

وقال بلحيق إن الدبيبة وصل إلى مطار القرضابية الدولي ، حيث ستعقد اليوم جلسة مجلس النواب الخاصة بمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

شاهد.. لحظة وصول رئيس الحكومة الليبية الجديدة إلى #سرت للمشاركة بجلسة منح الثقة#ليبيا#الحدث pic.twitter.com/mWYWPa6tjc — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) March 8, 2021

في سياق متصل، أفاد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لمجلس النواب، عقيلة صالح، بأن أكثر من 80 نائبا وصلوا سرت حتى الآن، في انتظار وصول عدد آخر في رحلة جوية من طرابلس وآخرين في الطريق عبر البر، على حد قوله.

وأشار المريمي في تصريح لموقع "ليبيا الأحرار" إلى أن تشكيلة الوزارة بلغت 35 حقيبة بينها 27 وزارة، إضافة إلى منصب وزير الدفاع الشاغر.

ولفت إلى أن مبرر رئيس الحكومة لهذا العدد الكبير هو محاولة إرضاء الجميع، وأن تكون حكومة وحدة وطنية شاملة لكل المكونات.

والخميس الماضي، سلم رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد الدبيبة، تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة للبلاد إلى رئاسة مجلس النواب.